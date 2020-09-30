Papiss Cisse transfer görüşmesi için İstanbul'da

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Samatta ve Valencia’nın ardından kadrosuna bir golcü daha katıyor. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da 38 maçta 26 gol atan Senegalli forvet ile son bir görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe’nin söz kestiği ve İstanbul’a davet ettiği Papis Cisse son detayları görüşmek üzere kulübe gelecek. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan golcünün ertesi gün imza atması bekleniyor. 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Cisse’nin ikinci yılı oynadığı maç sayısına göre opsiyona bağlı olacak.

Son olarak santrfor Samatta’ya imza attırarak hücumunu güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut’un raporuyla kanat ve ikinci santrfor için de girişimlerini hızlandırmıştı.