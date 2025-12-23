Yeni Şafak
Partizan'ın yeni başantrenörü belli oldu

17:3323/12/2025, Salı
AA
Başantrenör Joan Penarroya
Başantrenör Joan Penarroya

Zeljko Obradovic'ten boşalan başantrenörlük görevine Partizan Basketbol Takımı'nda Joan Penarroya getirildi.

Partizan Basketbol Takımı'nda Zeljko Obradovic'ten boşalan başantrenörlük görevine Joan Penarroya getirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Penarroya ile sözleşme imzalandığı belirtildi.


Kariyerinde MoraBanc Andorra, Manresa, San Pablo Burgos, Valencia ve Baskonia'yı çalıştıran Penarroya, son olarak Barcelona'da görev yaptı.

Tecrübeli başantrenör, San Pablo Burgos ile 2020 ve 2021'de olmak üzere 2 kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.


Sırp basketbolunun efsane ismi Zeljko Obradovic, geçen ay Partizan'daki görevinden istifa etmişti. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan Partizan, 17. sırada yer aldı.




