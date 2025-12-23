Partizan'ın yeni başantrenörü belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Penarroya ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde MoraBanc Andorra, Manresa, San Pablo Burgos, Valencia ve Baskonia'yı çalıştıran Penarroya, son olarak Barcelona'da görev yaptı.

Tecrübeli başantrenör, San Pablo Burgos ile 2020 ve 2021'de olmak üzere 2 kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.