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Patrice Evra'dan olay sözler: Galatasaray Osimhen'i nasıl aldı?

Patrice Evra'dan olay sözler: Galatasaray Osimhen'i nasıl aldı?

10:5931/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Victor Osimhen son olarak Beşiktaş derbisinde ağları havalandırdı.
Victor Osimhen son olarak Beşiktaş derbisinde ağları havalandırdı.

Fransızların efsane ismi Patrice Evra, Galatasaray'ın dünyaca ünlü kiralık golcüsü Victor Osimhen'le ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Süper Lig'e damga vururken Avrupa'da da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak uzun yıllar Manchester United forması giymiş olan Fransız efsane Patrice Evra, Osimhen hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.


Sosyal medyada açıklamalarda bulunan Evra, Arsenal'in transfer stratejisini eleştirirken şu ifadeleri kullandı:


"Galatasaray, Victor Osimhen'i transfer ederken Arsenal bunu nasıl başaramıyor? Bana Galatasaray'ın Victor Osimhen'i nasıl aldığını ama Arsenal'in alamadığını anlatın. Bir tane öldürücü golcüleri yok. Bir forvetleri yok."





#Galatasaray
#Patrice Evra
#Victor Osimhen

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