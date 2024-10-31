Patrice Evra'dan olay sözler: Galatasaray Osimhen'i nasıl aldı?

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Süper Lig'e damga vururken Avrupa'da da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak uzun yıllar Manchester United forması giymiş olan Fransız efsane Patrice Evra, Osimhen hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"Galatasaray, Victor Osimhen'i transfer ederken Arsenal bunu nasıl başaramıyor? Bana Galatasaray'ın Victor Osimhen'i nasıl aldığını ama Arsenal'in alamadığını anlatın. Bir tane öldürücü golcüleri yok. Bir forvetleri yok."