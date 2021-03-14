Pedro Henrique gol kaçırdı, tepki gördü

Kayserispor forması giyen Pedro Henrique, Galatasaray maçının ilk yarısında henüz skor 0-0 iken takımı adına çok önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Brezilyalı futbolcu, kaleci Muslera ile karşı karşıya iken topu kaleye göndermek yerine çalım atmayı denemesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

İki haftadır kazanan takımının olası bir galibiyet daha almasına mani olacak bir hata yapan Pedro Henrique, sosyal paylaşım sitelerinde taraftarların ağır ithamlarına maruz kaldı.

Brezilyalı futbolcu, gol kaçırdığı pozisyon ile ilgili olarak çok üzgün olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. pic.twitter.com/Tao1UkZI9f REKLAM March 13, 2021