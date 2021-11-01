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Pereira ile futbolcular arasında kriz var

Fenerbahçe, istenilen sonuçları alamazken teknik direktör Vitor Pereira ile futbolcular arasında sıkıntılar olduğu kaydedildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pereira ile futbolcular arasında kriz var
Vitor Pereira, Konyaspor maçında 40. dakikada oyundan çıkardığı Pelkas'a, oyuncu değişikliğinin nedenini anlattı.

Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile oyuncular arasında iletişim sorunu bulunduğu, özellikle yerli futbolcularla arasında kopukluk yaşandığı belirtildi.

Pelkas tepki gösterdi

Daha önce Mesut Özil ile sorun yaşayan Pereira’ya, Konyaspor maçında ilk yarıda oyundan aldığı Pelkas da tepki gösterdi. Teknik heyete tepki gösteren Yunan futbolcuyu takım arkadaşı Muhammed Gümüşkaya sakinleştirdi.

  • Oyun sistemi tartışılıyor
  • Pereira’nın oyun sistemi ve oyuncu tercihlerinin takım içinde de tartışılır hale geldiği belirtildi. Oyuncular arasında Pereira’ya olan güvenin azaldığı da kaydedildi. Tesislerde morallerin bozuk olduğu, kimsenin ağzını bıçak açmadığı ve futbolcuların mental olarak çöküş yaşadıkları da belirtildi.
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