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PFDK'dan Adana Demirspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'a 32 bin lira para cezası verdi.

Haber Merkezi AA
PFDKdan Adana Demirspora para cezası
Adana Demirspor sahasında ağırladığı Gaziantep'i 4-0 mağlup etmişti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Gaziantep ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Adana Demirspor'un 32 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Adana Demirspor'da kulübü başkanı Murat Sancak ile idareci Süleyman Bilici ise talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle 5'er bin lira para cezasına çarptırıldı.

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'a 55 bin lira, Denizlispor'a ise 14 bin 500 lira para cezası uygulanırken, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'in 4, Tuzlaspor görevlisi Muhammed Ali Kanıçok'un da 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira ceza aldığı duyuruldu.

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