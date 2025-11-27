PFDK'dan Ederson kararı

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Çaykur Rizespor maçında tribünlere yaptığı hareketle disipline sevk edilen Fenerbahçe kalecisi Ederson Moraes için karar verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig 13. haftasında oynanan maçların ardından disiplin kararlarını açıkladı.
Çaykur Rizespor maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaretiyle nedeniyle sevk edilen, Fenerbahçeli Ederson için disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığını karar verildi.
"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."