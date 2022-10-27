Spor Pitspor yayın hayatına başladı
MOTOR SPORLARI F1

Pitspor yayın hayatına başladı

En önde gelen Motor Sporları dalından Formula 1’in Türkiye’deki dijital ekranı Pitspor yayın hayatına başladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pitspor, Türkiyede Formula 1 yayın hayatına başladı!
Albayrak Medya'nın alt markası Pitspor, Instagram'da!

Formula 1’in Türkiye’deki dijital ekranı Pitspor yayın hayatına başladı.

Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarından Albayrak Medya, Formula 1 kategorisinde yayıncılık yapacak bir alt marka kurdu.

Dijital mecralarda yayın hayatına başlayan Pitspor; özel içerik, video ve infografiklerle motor sporları tutkunlarına hizmet veriyor.

Kısa sürede birçok kişi tarafından takibe alınan Pitspor hesabı, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen içerik üreticisi rolünü üstlenmesi bekleniyor.

Pitspor'u nereden takip edebilirim?

Pitspor'a ulaşmak için tıklayınız...

Öne çıkan bazı Pitspor içerikleri;

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pit (@pitspor)'in paylaştığı bir gönderi

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pit (@pitspor)'in paylaştığı bir gönderi

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pit (@pitspor)'in paylaştığı bir gönderi

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pit (@pitspor)'in paylaştığı bir gönderi

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pit (@pitspor)'in paylaştığı bir gönderi

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pit (@pitspor)'in paylaştığı bir gönderi

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