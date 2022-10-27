Formula 1’in Türkiye’deki dijital ekranı Pitspor yayın hayatına başladı.
Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarından Albayrak Medya, Formula 1 kategorisinde yayıncılık yapacak bir alt marka kurdu.
Dijital mecralarda yayın hayatına başlayan Pitspor; özel içerik, video ve infografiklerle motor sporları tutkunlarına hizmet veriyor.
Kısa sürede birçok kişi tarafından takibe alınan Pitspor hesabı, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen içerik üreticisi rolünü üstlenmesi bekleniyor.
Pitspor'u nereden takip edebilirim?
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Öne çıkan bazı Pitspor içerikleri;