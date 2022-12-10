Portekiz elendi: Ronaldo gözyaşlarını tutamadı​

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Katar 2022'de oynadığı 5 maçta sadece bir gol yiyen ve yarı finale çıkarak peri masalına imza atan Fas, İngiltere-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.
Ronaldo yedek başladı
Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 mağlup ettikleri karşılaşmada ilk 11'de görev vermediği yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Fas maçında da yedek kulübesinde yer aldı.
Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
- Turnuvaya veda eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo, mücadele sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamayan dünyaca ünlü yıldız, soyunma odasına ağlayarak gitti.
Ronaldo için Dünya Kupası hayali sona erdi!pic.twitter.com/5rsn5DybzQ
Ronaldo için Dünya Kupası hayali sona erdi!pic.twitter.com/5rsn5DybzQ— SPOR (@yenisafakspor) December 10, 2022