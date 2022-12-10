Portekiz elendi: Ronaldo gözyaşlarını tutamadı​

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Katar 2022'de oynadığı 5 maçta sadece bir gol yiyen ve yarı finale çıkarak peri masalına imza atan Fas, İngiltere-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

Ronaldo yedek başladı

Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 mağlup ettikleri karşılaşmada ilk 11'de görev vermediği yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Fas maçında da yedek kulübesinde yer aldı.

Ronaldo gözyaşlarını tutamadı

Turnuvaya veda eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo, mücadele sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamayan dünyaca ünlü yıldız, soyunma odasına ağlayarak gitti.

SPOR ÖZET | Fas 1-0 Portekiz

Ronaldo için Dünya Kupası hayali sona erdi!pic.twitter.com/5rsn5DybzQ — SPOR (@yenisafakspor) December 10, 2022