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Portekiz elendi: Ronaldo gözyaşlarını tutamadı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Turnuvaya veda eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo, mücadele sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Portekiz elendi: Ronaldo gözyaşlarını tutamadı​
Ronaldo gözyaşlarını tutamadı

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Katar 2022'de oynadığı 5 maçta sadece bir gol yiyen ve yarı finale çıkarak peri masalına imza atan Fas, İngiltere-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

Ronaldo yedek başladı

Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 mağlup ettikleri karşılaşmada ilk 11'de görev vermediği yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Fas maçında da yedek kulübesinde yer aldı.

Ronaldo gözyaşlarını tutamadı

  • Turnuvaya veda eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo, mücadele sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamayan dünyaca ünlü yıldız, soyunma odasına ağlayarak gitti.

ÖZET | Fas 1-0 Portekiz
SPOR
ÖZET | Fas 1-0 Portekiz

İngiltere-Fransa

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