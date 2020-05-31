​Premier Lig maçlarının 3'te 1'i ücretsiz yayınlanacak ​

İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 215'lik artışla 38 bin 376'ya yükseldiğini açıkladı. İngiltere, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor. Günlük basın toplantısında konuşan Oliver Dowden, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen spor müsabakalarının 31 Mayıs'tan itibaren itibaren seyircisiz olarak yeniden başlayacağını, bu konuda bir kılavuz hazırladıklarını bildirdi.

Dowden, "Bekleme bitti. Canlı İngiliz sporu, kısa bir süre sonra güvenli ve dikkatli bir ortamda yeniden devam edecek." dedi. Her spor branşının müsabakalara ne zaman başlayacağına kendisinin karar vereceğini söyleyen Dowden, 17 Haziran'da başlaması beklenen Premier Lig maçlarının 3'e 1'inin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayınlanacağını kaydetti. Dowden, bu maçlar arasında Liverpool-Everton karşılaşmasının da olacağını bildirdi.

Premier Lig kulüpleri, futbolcuların temaslı antrenmanlara başlamasını oy birliğiyle kabul etti. pic.twitter.com/9zviWMx0en — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 27, 2020

Kılavuz yayımlandı

Yayımlanan kılavuza göre, sporcular, destek personeli, yetkililer ve medya mensupları dahil maçlarda görev alacak herkes, ayrı ayrı ve mümkün olduğunca kendi özel araçlarıyla seyahat edecek. Alana girişler öncesi koronavirüs semptomlarına bakılacak, enfekte olduğu bilinen veya Kovid-19 taşıdığından şüphelenilenlere izin verilmeyecek, bu kişiler tecrit edilecek.

Mümkün olduğunca sosyal mesafeye dikkat edilecek, hakeme itirazlarda, sporcular arası anlaşmazlıklarda veya sevinç gösterilerinde bu kurala uyulacak. Soyunma odası kullanımı en aza indirilecek ancak duşlar kullanılabilecek. İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerine 13 Mart'ta ara verilmişti.



