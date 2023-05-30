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Spor

Premier Ligin gözdesi Romain Saiss

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezona dair planlar yapılırken, ayrılma ihtimali olan oyuncuların durumu da değerlendiriliyor. Bu isimlerden biri Romain Saiss diğeri ise Nathan Redmond. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:30 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Romain Saiss, son Dünya Kupası'ndaki Fas'ın başarısında ciddi rol oynamıştı.

Romain Saiss, son Dünya Kupası'ndaki Fas'ın başarısında ciddi rol oynamıştı.

Siyah-beyazlı takıma sezon başında Premier Lig'den gelen Faslı oyuncu Romain Saiss'e İngiliz kulüplerinin ilgisi bitmiyor. Devre arasında Saiss ile ilgilenen Nottingham Forrest, bu isteğinden vazgeçmiyor.


Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu için 5 milyon Euro civarında bir bedel beklediği biliniyor. İngiliz basınında yer alan iddialara göre; 20 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacak olan Newcastle United da Saiss'i listesine aldı.


Redmond belirleyici olacak

Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başında Nathan Redmond geliyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, Redmond'un takımda kalmasını isterken, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun doğum yapacak eşi nedeniyle ülkesine dönmesi gündemde.


Beşiktaş yönetimi Redmond'un kararına göre transfer şekillenecek.


#Süper Lig
#Beşiktaş
#Romain Saiss
#Nathan Redmond
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