Premier Ligin gözdesi Romain Saiss

Romain Saiss, son Dünya Kupası'ndaki Fas'ın başarısında ciddi rol oynamıştı.
Siyah-beyazlı takıma sezon başında Premier Lig'den gelen Faslı oyuncu Romain Saiss'e İngiliz kulüplerinin ilgisi bitmiyor. Devre arasında Saiss ile ilgilenen Nottingham Forrest, bu isteğinden vazgeçmiyor.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu için 5 milyon Euro civarında bir bedel beklediği biliniyor. İngiliz basınında yer alan iddialara göre; 20 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacak olan Newcastle United da Saiss'i listesine aldı.
Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başında Nathan Redmond geliyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, Redmond'un takımda kalmasını isterken, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun doğum yapacak eşi nedeniyle ülkesine dönmesi gündemde.
Beşiktaş yönetimi Redmond'un kararına göre transfer şekillenecek.