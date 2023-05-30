Premier Ligin gözdesi Romain Saiss

Siyah-beyazlı takıma sezon başında Premier Lig'den gelen Faslı oyuncu Romain Saiss'e İngiliz kulüplerinin ilgisi bitmiyor. Devre arasında Saiss ile ilgilenen Nottingham Forrest, bu isteğinden vazgeçmiyor.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu için 5 milyon Euro civarında bir bedel beklediği biliniyor. İngiliz basınında yer alan iddialara göre; 20 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacak olan Newcastle United da Saiss'i listesine aldı.