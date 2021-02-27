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PSG'li yıldızın yeni takımı Galatasaray olabilir

Fransız ekibi PSG ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Draxler'in Galatasaray'ın gündemine geldiği bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Draxler, PSG formasıyla çıktığı 156 maçta 23 gol atarken 34 de asist kaydetti.
Draxler, PSG formasıyla çıktığı 156 maçta 23 gol atarken 34 de asist kaydetti.

Galatasaray, yaz transfer döneminde, ön bölge için uzun süre ve istikrarlı biçimde oynatabileceği bir hücuma yönelik orta saha oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. Bu çerçevede sarı kırmızılıların gündemine, Paris Saint - Germain (PSG) ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek, Alman oyuncu Julian Draxler geldi.

Oyuncu ve yakın çevresini iyi tanıyan ve Almanya'da pek çok futbolcu ile çalışan Ali Polat konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"Türkiye'ye gelme ihtimali var"


Radyospor'a konuşan Polat "Julian Draxler, 3 senedir PSG'de. Sözleşmesi bitiyor ve yaz döneminde bir başka takıma gidecek. Bana göre yeni takımı Galatasaray olabilir. Schalke 04'te oynadığı dönemlerden bu yana tanıyorum kendisini. Çok disiplinli bir futbolcu. Sakatlıklar onu biraz geriye götürdü; ama bence değerinden bir şey kaybetmedi. PSG bir yıldızlar topluluğu, orada istediği oranda süre alamaması normal. Ama Alman Milli Takımı'nda, teknik direktör Löw için çok önemli bir oyuncu. Löw ile birebir görüştüğümüz için biliyorum. Konuştum, öğrendiğim bir şey var. Türkiye'ye gelme ihtimali var. Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesi, pek çok oyuncunun Türkiye ile ilgili düşüncesini değiştirdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne giderse, Draxler'in transferi çok daha olası" dedi.

Draxler maç sonrası Türkçe konuştu
OYNAT 00:22
Draxler maç sonrası Türkçe konuştu
Almanya'nın Meksika'yı 4-1 yenerek finale yükseldiği Konfederasyon Kupası maçı sonrası TRT Spor mikrofonlarını konuşan Draxler'ın yanında Emre Can vardı. TRT Spikeri, Draxler Türkçe konuşacağını belirterek mikrofonu Alman futbolcuya uzattı. İşte Draxler'den Türkçe açıklamalar.


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