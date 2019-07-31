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Radamel Falcao transferi için geri sayım

Galatasaray'da Emre Mor'un KAP açıklamasının gelmesinin ardından herkes Radamel Falcao'nun transferine odaklandı. Kolombiyalı yıldızın bonservis sorununu çözmesi için menajer Ahmet Bulut Fransa'ya gitti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Galatasaray'da taraftarlar Radamel Falcao'nun transferine kilitlendi. Kolombiyalı futbolcunun Monaco'dan bedelsiz olarak ayrılmasını bekleyen sarı kırmızılı yönetim, yıldız oyuncuya imza attırmak için yetkili menajer Ahmet Bulut'u Fransa'ya gönderdi.

Maaş konularında anlaşma sağlayan taraflar oyuncunun bedelsiz olarak Monaco'dan çıkışı için görüşmelerde bulunacak. Eğer bu durum gerçekleşirse Galatasaray yıldız oyuncuyu en kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek.

Monaco'nun kampında transferinin netleşmesini bekleyen Falcao'nun Fransız ekibinin Sampdoria ile oynayacağı hazırlık maçında oynamama kararı aldığı ve durumunun resmiyet kazanmasını beklediği öğrenildi.

Falcao, geçtiğimiz sezon çıktığı 39 maçta 16 gol attı 2 de asist yaptı.

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