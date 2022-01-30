Rafael Nadal tarih yazdı

Avustralya Açık Tek Erkekler finalinde Daniil Medvedev'i 3-2 mağlup eden Rafael Nadal, şampiyon oldu ve 21. Grand Slam zaferini elde etti.

5 saat 24 dakika süren Nadal - Medveded karşılaşması, en uzun 2. final olarak tarihe geçti. 2-0 geriden gelen Nadal, rakibi 3-2 yendi.

Rafael Nadal, 20'şer Grand Slam şampiyonluğu bulunan ezeli rakipleri Djokovic ve Federer'i geride bırakarak 21. zaferi ile tarih yazdı.