Spor Rafael Nadal tarih yazdı
TENİS

Rafael Nadal tarih yazdı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Rafael Nadal, Daniil Medvedev karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı ve 21. Grand Slam zaferini elde etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rafael Nadal tarih yazdı
Rafael Nadal

Avustralya Açık Tek Erkekler finalinde Daniil Medvedev'i 3-2 mağlup eden Rafael Nadal, şampiyon oldu ve 21. Grand Slam zaferini elde etti.

5 saat 24 dakika süren Nadal - Medveded karşılaşması, en uzun 2. final olarak tarihe geçti. 2-0 geriden gelen Nadal, rakibi 3-2 yendi.

  • Rafael Nadal, 20'şer Grand Slam şampiyonluğu bulunan ezeli rakipleri Djokovic ve Federer'i geride bırakarak 21. zaferi ile tarih yazdı.
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