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Spor

RAMS Park para basıyor

Galatasaray yönetimi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'taki loca sayını artırmak için harekete geçti.

11:56 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray maçlarını dolu tribünlere oynuyor.

Galatasaray maçlarını dolu tribünlere oynuyor.

Geçtiğimiz sezondan bu yana ivme yakalayan Galatasaray'ın 52 bin 650 kişilik kapasiteye sahip RAMS Park Stadı'nda neredeyse her maç kapalı gişe oynanıyor. İlgiye karşılık vermek isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetim, loca sayısını artırmaya çalışıyor.


Basın tribünün üstünde yeni bir loca inşa eden yönetim, GS TV stüdyosu olarak kullanılan bölüm ve personel yemekhanesini de ek loca olarak değerlendirecek.


198 olan locayı 210'a çıkartmayı planlayan yönetim, ortalama 3'er milyon TL'den satışa koyacak.





#Galatasaray
#RAMS Park
#Dursun Özbek
2 saat önce
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