RAMS Park para basıyor

Geçtiğimiz sezondan bu yana ivme yakalayan Galatasaray'ın 52 bin 650 kişilik kapasiteye sahip RAMS Park Stadı'nda neredeyse her maç kapalı gişe oynanıyor. İlgiye karşılık vermek isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetim, loca sayısını artırmaya çalışıyor.

Basın tribünün üstünde yeni bir loca inşa eden yönetim, GS TV stüdyosu olarak kullanılan bölüm ve personel yemekhanesini de ek loca olarak değerlendirecek.