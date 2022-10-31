Real Madrid'den sürpriz puan kaybı

Dünya

İDDEF Afganistan'da cami ve medrese açtı

İDDEF, işgal ve iç savaşın ardından her alanda toparlanma mücadelesi gösteren Afganistan’da inşa ettiği medrese, mescit ve caminin açılışını gerçekleştirirerek, yeni kalıcı eserlerin de temelini attı.