UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Real Madrid sahasında Milan'a 3-1 mağlup oldu. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Thiaw, 39. dakikada Morata ve 73. dakikada Reijnders kaydetti. Madrid'in tek golünü Vinicus Jr (P) attı. Real Madrid - Milan maçının özetine ve Şampiyonlar Ligi puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında İtalyan ekibi Milan'ı konuk etti.
Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı Milan 3-1 kazandı.
İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Thiaw, 39. dakikada Morata ve 73. dakikada Reijnders attı.
Madrid'in tek golünü 23. dakikada Vinicus Jr (P) kaydetti.
Milli oyuncumuz Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Real Madrid dört maç sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 17. sırada yer aldı.
Milan ise zorlu deplasmanda üç puan çıkartarak puanını 6 yaptı ve 18. sıraya yükseldi.