Real Madrid Telles için Porto'yla görüşüyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in, Porto'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Alex Telles'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Record'un haberine göre İspanyol ekibinin yetkilileri, bu transferi görüşmek üzere Portekiz'e geldiler. Eflatun-beyazlı takımın, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 40 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

Porto'yla geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Telles, başta PSG ve Chelsea olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekmişti.