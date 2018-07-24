LA LİGA

Real Madrid Telles için Porto'yla görüşüyor

Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles için Real Madrid de devreye girdi. İspanyol devinin, Brezilyalı futbolcu için Porto'yla görüşme halinde olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alex Telles, geçtiğimiz sezonda Portekiz Ligi'ni asist kralı olarak tamamlamıştı.

Alex Telles, geçtiğimiz sezonda Portekiz Ligi'ni asist kralı olarak tamamlamıştı.

Fotoğraf: Carl Recine / Reuters

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in, Porto'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Alex Telles'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Record'un haberine göre İspanyol ekibinin yetkilileri, bu transferi görüşmek üzere Portekiz'e geldiler. Eflatun-beyazlı takımın, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 40 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

  • Porto'yla geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Telles, başta PSG ve Chelsea olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekmişti.

Alex Telles için bir takım daha devrede
Alex Telles için bir takım daha devrede

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto ile başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı sol bek Alex Telles, dev kulüplerin transfer listesine girmeye devam ediyor.Fransız basınında yer alan haberlere göre geride bıraktığımız sezon çıktığı 45 maçta 24 gol üzerinde direkt etki eden Brezilyalı futbolcu, Paris Saint-Germain'in hedefinde.Layvin Kurzawa'nın takımdan gitmesine onay veren PSG yönetiminin, 25 yaşındaki Telles için ısrarcı olduğu ifade edildi.Telles'ten Fenerbahçelileri kızdıran tezahürat

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