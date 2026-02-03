Rey Manaj yeniden Sivasspor'da: Uzun süreli anlaşma yapıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, eski golcü oyuncusu Rey Manaj'ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Arnavut milli futbolcu Rey Manaj ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sivas'a gelen Rey Manaj, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Daha önce Sivasspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Rey Manaj, kırmızı-beyazlı ekipte görev aldığı 63 resmi karşılaşmada 34 gol kaydetti.