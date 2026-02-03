Yeni Şafak
Rey Manaj yeniden Sivasspor'da: Uzun süreli anlaşma yapıldı

14:493/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Manaj 3.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.
Manaj 3.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, eski golcü oyuncusu Rey Manaj'ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, eski golcü oyuncusu Rey Manaj'ı yeniden transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Arnavut milli futbolcu Rey Manaj ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas'a gelen Rey Manaj, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Daha önce Sivasspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Rey Manaj, kırmızı-beyazlı ekipte görev aldığı 63 resmi karşılaşmada 34 gol kaydetti.



#Sivasspor
#Rey Manaj
#Transfer
