Rey Manaj yeniden Sivasspor'da: Uzun süreli anlaşma yapıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, eski golcü oyuncusu Rey Manaj'ı yeniden transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Arnavut milli futbolcu Rey Manaj ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.