Rıdvan Dilmen: Beşiktaşlılar böyle bir nankörlüğün içinde olmaz

Süper Lig'de ilk yarıyı 4. sırada bitiren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in performansını değerlendiren Rıdvan Dilmen, deneyimli teknik adamla ilgili yapılan istifa çağrılarıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Dilmen'in Sabah'ta yer alan açıklamaları şöyle;



"İstifa çağrısı nankörlüktür"

"Güneş'e yapılan istifa çağrısı için iyi demek tek kelimeyle nankörlüktür… Sosyal medyadaki bu istifa çığırtkanlığı yapanların da çakma hesaplar olduğunu düşünüyorum. Hiçbir sağlıklı Beşiktaşlı, hiçbir Beşiktaş sevdalısı böyle bir nankörlüğün içinde olmaz. Rakip takım taraftarları böyle bir manipülasyona imza atmış olabilir."

"Bu kadar zor oyuncuları yönetmek kolay değil"

"Güneş'in Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük başarısının dışında zor oyunculardan kurulu bir kadrosu var. Yaş ortalaması oynayan 11'in 30 civarında hatta 30 yaş altı 1-2 tane oyuncu var. Bu kadar zor oyuncuları yönetmek kolay değil."

"Lider ya da ikinci olurlar"

"İki yıl üst üste iyi oynayarak şampiyon oldu. Belki bu başarılar nedeniyle biraz doyum olmuş olabilir. Bir de transferlerde Pepe'nin yüzde yüz veriminin dışında Medel ve Negredo yeni toparladı. Lens de kıpırdamaya başladı. İkinci yarının lideri veya ikincisi olacağını düşünüyorum. İkinci yarı en çok onlar puan toplar ama şampiyonluğa yeter mi bilmem."