Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı

Ayda bebekten Göztepe antrenmanına sürpriz ziyaret

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem felaketinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılarak sembol olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'nin antrenmanında futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Kulübün davetlisi olarak babası ve ağabeyiyle birlikte Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni ziyaret eden Ayda'ya teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular büyük ilgi gösterdi. Ünal Karaman, Ayda'nın elini öperken futbolcular ise tek tek kucaklarına alıp sevdi.