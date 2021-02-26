Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı

Beşiktaş'ın Denizlispor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. Dilmen, Beşiktaş'ın ligde en iyi futbolu oynayan ekip olduğunu ifade ederken favori takımının da siyah beyazlılar olduğunu açıkladı.
Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Beşiktaş şampiyon olur olmaz, füze yerleşmiş, düğmeye basılmış. Şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş. En iyi futbolu oynayan takım Beşiktaş."
- -"Bu maçı 3-1 de bitirebilirdi ama bunu Beşiktaş istedi, böyle olsun diye. 20 ile 40 arasında 2'den 5'e çıktılar, hop 3 yaptılar. 2. yarıda yeniden 2'ye döndüler."
- -"Adem Ljajic'in arzusuna bakın. Hatırlayın eleştirildiği günleri. 'Nereden buraya geldim' diyordu. Kulüp arayan oyuncuydu, oyuna tam konsantre halini görüyoruz şimdi."
- -"Beşiktaş'ın Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'dan farkı 1-0'dan, 2-0'dan sonra da doyumsuz."