Rıza Çalımbay: 1 puan galibiyet kadar önemli

Süper Lig’in 19. haftasının kapanış maçında lider DG Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son dakika alınan 1 puanın galibiyet kadar önemli olduğunu vurguladı. Çalımbay, “Kendi sahamızdaki maçı kazanmak istedik. Çaykur Rizesporwun böyle oynayacağını biliyorduk. Kapalı bir defans yapacaklarını çok iyi biliyorduk ve ilk yarıda öyle oldu. Gerçekten istediğimiz pozisyonları yakalayamadık, istediğimiz şeyleri yapamadık çünkü çok iyi kapandılar. Bizi oynatmadılar ama ikinci yarı içeride geldik değiştirdiğimiz taktik olsun, ikinci yarı değiştirdiğimiz oyuncular olsun bambaşka bir şekilde başladık. İyi oynadık. Güzel tempo yaptık. Gol yedikten sonra tempoyu daha arttırdık. Maçı kazanmak için elimden gelen her şeyi yaptık. Hiçbir zaman yenilgiyi kabullenmedik. Son saniyede olsa golümüzü bulduk. Gayet net pozisyonlarımız vardı. Cezalı ve sakat arkadaşlarımızın eksikliği hissettik” dedi.

Sivasspor-Rizespor: 1-1 Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü.Maçtan dakikalar;21'inci dakikada soldan Abdullah'ın pasında ceza alanına yaklaşan Oğulcan'ın şutu, kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.25'inci dakikada ceza alanı dışından Mert Hakan'ın sert şutu az farkla üstten auta gitti.32'nci dakikada bu kez sol çaprazdan topla buluşan Kone çok sert ve düzgün vurdu, kale direğine çarpan top yandan auta gitti.35'inci dakikada sağ kanattan Mert Hakan ceza alanına ortaladı. Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan kontrol etti.47'nci dakikada sol çaprazda topla buluşan Kone, ceza alanına yaklştıktan sonra yerden çok sert vurdu, top kaleci Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu. Ancak pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesi ile VAR uyarısıyla gol iptal edildi.53'üncü dakikada sağdan Yatabare'nin ortasında Mert Hakan yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.58'inci dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Boldrin'in şutunda kaleciyi geçen top üst direkten oyun alanına döndü.60'ıncı dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Boldrin'in pasında ceza alanında topla buluşan Garmash'ın çaprazdan vuruşunda top kaleci Samassa'nın kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 0-1.77'nci dakikada sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda, Yatabare kafa vuruşunu yaptı, üstten auta gitti.79'uncu dakikada soldan Ziya'nın ortasında arka direkte topu kontrol eden Fatih düzeltip vurdu, kaleci Gökhan topu çeldi.81'inci dakikada sağdan Mert Hakan içeriye önderdi, Hakan'ın dokunduğu topu kaleci Gökhan kornere çeldi.90 3'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın ortasında uygun durumda Appindangoye kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan'ın çeldiği topu Yasin Öztekin tamamladı ve beraberliği sağladı. 1-1Depremzedeler unutulmadıKarşılaşma öncesinde her iki takım ve hakemler sahaya 'Geçmiş olsun Elazığ ve Malatya, kalbimiz sizinle' pankartıyla çıktı. Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





“Lig çok uzun bir maraton”

Ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizen Çalımbay, “Bizim artık hiçbir maçımız kolay olmayacak. Özellikle kendi sahamızda kapanan takımlarla karşılaşacağız. Bu açıdan her şeye hazır olmalıyız. Arkadaşlarımız kutluyorum. Alınan bu puan galibiyet kadar önemli. Bu maçlardan çıkartacağımız dersler de var. Lig çok uzun bir maraton bunların hepsi yaşanacak. Bundan sonra daha da dikkatli olacağız” şeklinde konuştu.