Rıza Çalımbay: Bu kadar kötü maç yönetilmez

"Hakem arkadaşımız görmediği penaltıyı verdi. Kendi gördüğü, önünde bir metre mesafedeki pozisyonda penaltı verdi, eliyle de işaretini yaptı. Ondan sonra gitti 5 dakika, 7 dakika VAR’ın başında durdu. VAR’ı eğer kullanıyorlarsa, kullanacaklarsa Avrupa’da nasıl yapıyorlarsa öyle yapsınlar. Avrupa’da 5 saniyede hemen kararını veriyor hakem. Kendi inisiyatifini fikrini kullanıyor, penaltı gördüyse penaltısını veriyor ama bizimki öyle değil. İşte maçın sonuna doğru Göztepeli bir arkadaş yuvarlanarak taca çıktı. Ona faul verdi. Yani o gol olsa ne olacak? Bu kadar kötü yönetmemeleri gerekiyor. Birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. Hiçbir takımı mağdur etmemeleri gerekiyor. Bize ne veriyorsa onlara da versin aynısını versin ama bugün maalesef sıkıntılıyız. Zaten biz gelmeden önce burada Hatay’ın, Antalya maçını yönetmiş. Orada da hemen hemen aynı şeyler olmuş. Kırmızı kartlar, penaltılar hepsi olmuş. Biz yine de maçı bırakmadık. Sonuna kadar mücadele ettik. Tabii ki 1 puan bizi kurtarmaz. Bizim çünkü seri yapmamız gerekiyor. Onun için de şu devre arasını çok iyi şekilde değerlendirip, ondan sonra takımımızı iyi bir yere getirmeye çalışacağız."