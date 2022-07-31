Spor Rıza Çalımbay "Ne olursa olsun takımımı tebrik ediyorum"
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Rıza Çalımbay: "Ne olursa olsun takımımı tebrik ediyorum"

Süper Kupa finalinde Sivasspor, Trabzonspor’a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Rıza Çalımbay: Ne olursa olsun takımımı tebrik ediyorum
Rıza Çalımbay

Geçen sezonu Türkiye Kupası ile kapatan Sivasspor, Süper Kupa finalinde Trabzonspor'a 4-0 mağlup olurken, kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay maç sonrası konuştu.

"Beklemediğimiz goller yedik"

Çalımbay, maça iyi başladıklarını belirterek, "Baskıyla yapılan bir faul, hakemin oyunu durdurmaması ve korner sonrasında gol olması oyuncularda da sıkıntı oluşturdu. İkinci yarıya atak başladık. Beklemediğimiz hatalı goller yedik. Ancak sezon başında böyle şeyler olabilir. Ne olursa olsun takımımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bizim için ders oldu"

Süper Kupa’yı kazanan Trabzonspor’u kutlayan deneyimli çalıştırıcı ardından "Eksik bir kadro ile İstanbul’a geldik ve bazı bölgelere takviye yapmalıyız. Hem Avrupa hem lig mutlaka kuvvetli ve alternatifli bir takım yapmamız gerekiyor. Bugün kanatları değiştirdiğimizde kanat olmayan arkadaşlarımızı oyuna aldık. Bizim için büyük bir ders oldu. İhtiyacımız olan oyuncuları almamız ve hata yapmadan işimize bakmamız gerekiyor. Transferlerde geç kaldık. Büyük takımlar gibi 3-5 milyon Euro verip oyuncu alma şansımız yok. Bir oyuncuyu 1 ay bekledik, alamadık" ifadelerini kullandı.

"Morutan'da sorun çözülecek"

  • Rıza Çalımbay, Galatasaray’dan kırmızı-beyazlı takıma transferi gündemde olan Morutan ile ilgili, sadece menajerlerle ilgili küçük bir problem olduğunu ve yakın zamanda bu sorunun çözüleceğini dile getirdi.

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