Loic Remy resmen Süper Lig'de: İmzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, yıldız futbolcu Loic Remy'yi kadrosuna kattı. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan Fransız golcü ile sözleşme yapıldı.

Üç yıllık imza

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı.

Karadeniz ekibi Loic Remy'nin transferini Cimilli İbo'nun "Gelde bir sarılayım" şarkısıyla duyurdu.

Kariyerinde Lyon, Nice, Marsilya, Newcastle, Chelsea, Lille gibi önemli kulüplerin formalarını giyen Loic Remy, Fransa Milli Takımı'yla da 30 maça çıkarken, 7 gol attı.

🌱🔥#GelDaBirSarilayim... 🇫🇷⌛https://t.co/wmaiIlqO09 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 28, 2020