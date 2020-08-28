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Rizespor'un yeni transferi Loic Remy kimdir?

Loic Remy resmen Süper Lig'de: İmzayı attı

Çaykur Rizespor, adı yıllardın Süper Lig devleriyle anılan dünyaca ünlü Fransız golcü Loic Remy ile anlaştı. Mavi-yeşilli ekip transfer ateşini Cimilli İbo'nun şarkısıyla yaktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Remy son olarak Lille'de forma giydi.

Remy son olarak Lille'de forma giydi.

Fotoğraf: FRANCOIS WALSCHAERTS / Reuters

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, yıldız futbolcu Loic Remy'yi kadrosuna kattı. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan Fransız golcü ile sözleşme yapıldı.

Üç yıllık imza


Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı.

Karadeniz ekibi Loic Remy'nin transferini Cimilli İbo'nun "Gelde bir sarılayım" şarkısıyla duyurdu.

  • Kariyerinde Lyon, Nice, Marsilya, Newcastle, Chelsea, Lille gibi önemli kulüplerin formalarını giyen Loic Remy, Fransa Milli Takımı'yla da 30 maça çıkarken, 7 gol attı.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı, Rizespor'a transfer oldu
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı, Rizespor'a transfer oldu

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 22 yaşındaki Konrad Michalak'ı satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladı. Rusya Premier Lig kulübü Akhmat Grozny'den transfer edilen Polonyalı oyuncu, geçen sezon da MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giymişti.Michalak, Ankaragücü ile Süper Lig'de 14 maçta görev alıp 3 asist yaptı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın da katılacağı Rize'deki törende sözleşmeye imza atacağı bildirildi.Konrad Michalak'ın adı transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren futbolcu: Konrad Michalak

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