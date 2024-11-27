Robert Lewandowski için Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Bunu başaran sadece 2 futbolcu vardı

Katalanlar ikinci yarıda Dani Olmo ile farkı ikiye yükseltirken, uzatma dakikalarında Lewandowski yeniden sahneye çıktı. Polonyalı golcü maçta ikinci kez gol sevinci yaşarken, Şampiyonlar Ligi’ndeki 101. golüne ulaştı. Barcelona sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 12’ye yükseltti. Devler Ligi’nde ilk 4 maçta 10 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Brest ise ilk yenilgisini yaşadı.