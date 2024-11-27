Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Robert Lewandowski için Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Bunu başaran sadece 2 futbolcu vardı

Robert Lewandowski için Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Bunu başaran sadece 2 futbolcu vardı

09:3127/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Barcelona’nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti. Lewandowski'nin Messi ve Ronaldo'nun gerisinde 3. sıraya yerleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Barcelona, Fransa ekibi Brest’i konuk etti. Müsabakanın 9. dakikasında Robert Lewandowski kaleci Bizot’un müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken Barcelona penaltı kazandı. Lewandowski penaltı atışından kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirirken, Devler Ligi’nde 100. golüne ulaştı.


100 gol barajını geçti

Katalanlar ikinci yarıda Dani Olmo ile farkı ikiye yükseltirken, uzatma dakikalarında Lewandowski yeniden sahneye çıktı. Polonyalı golcü maçta ikinci kez gol sevinci yaşarken, Şampiyonlar Ligi’ndeki 101. golüne ulaştı. Barcelona sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 12’ye yükseltti. Devler Ligi’nde ilk 4 maçta 10 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Brest ise ilk yenilgisini yaşadı.




Lewandowski 3. sırada

Kariyerinde Devler Ligi’nde 100 gol barajını geçen Lewandowski bu sezon 5 maçta 7. golüne imza attı. 36 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund forması altında 17 gol, Bayern Münih formasıyla da 69 gol kaydetti. Lewandowski, Cristiano Ronaldo (140) ve Lionel Messi’den (129) sonra Şampiyonlar Ligi’nde 100 gole ulaşan 3. futbolcu oldu.



#Şampiyonlar Ligi
#Robert Lewandowski
#Barcelona

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AFAD sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma personeli alımı yapacak