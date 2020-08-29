Yıldız futbolcudan dikkati çeken çıkış: 'Altın Top' benim hakkım

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen 'Altın Top' (Ballon d'Or) ödülünü kendisinin hak ettiğini savundu.

"Bütün turnuvalarda gol kralı oldum"

Ülkesi Polonya'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lewandowski, "Bu yıl takım olarak kazanılabilecek her şeyi kazandık. Oynadığım bütün turnuvalarda gol kralı oldum. Bence ''Altın Top'' ödülü bunları başaran bir oyuncuya verilmeli" ifadelerini kullandı.

Bu sezon çıktığı 47 maçta 55 gol atan ve finale kadar oynadığı bütün Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında ağları sarsan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, daha oynanmayan Almanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa'da da kazanmaları gerektiğini belirtti.

Lewandowski gülerek tepki gösterdi Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski dün gece verilen Ballon d'Or ödüllerinde sıralamasını görünce gülerek tepki verdi.Polonyalı golcü 23 kişilik listede, Jamie Vardy, Pierre Emerick-Aubameyang ve Zlatan Ibrahimovic gibi isimlerin altında, 16. sırada bulunuyordu. France Football Dergisi'nin attığı tweetin altına gülen emoji koyan Lewandowski'nin bu sıralamadan hiç de memnun olmadığı anlaşıldı.Golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 42 gole imza atarken bu gollerden 5'ini Wolfsburg'a karşı 10 dakika içerisinde atarak bir rekor kırmıştı.Final ranking of Ballon d'Or France Football 2016 : 16thROBERT LEWANDOWSKI#ballondor pic.twitter.com/9XyTQ2Dcrr— France Football (@francefootball) 12 Aralık 2016 -@francefootball 😂😂😂😂— Robert Lewandowski (@lewy_official) 12 Aralık 2016 2016 Ballon d'Or ödülü beklenildiği gibi Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo kazandı.