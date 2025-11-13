Roberto Mancini'nin yeni adresi açıklandı: Anlaşma 2.5 yıllık

Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adam Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu.
Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran ve boşta olan tecrübeli teknik direktör Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu.
60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Mancini, Katar ekiplerinden Al Sadd'ın yeni hocası oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda anlaşmanın 2.5 yıllık olduğu belirtildi.
Kariyerinde Fiorentina, Lazio, Inter, Galatasaray, Manchester City, Zenit, İtalya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Mancini, 14 kez kupa başarısı yakaladı.