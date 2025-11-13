Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Roberto Mancini'nin yeni adresi açıklandı: Anlaşma 2.5 yıllık

Roberto Mancini'nin yeni adresi açıklandı: Anlaşma 2.5 yıllık

15:1213/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Roberto Mancini
Roberto Mancini

Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adam Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu.

Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran ve boşta olan tecrübeli teknik direktör Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu.


60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Mancini, Katar ekiplerinden Al Sadd'ın yeni hocası oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda anlaşmanın 2.5 yıllık olduğu belirtildi.



Kariyerinde Fiorentina, Lazio, Inter, Galatasaray, Manchester City, Zenit, İtalya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Mancini, 14 kez kupa başarısı yakaladı.




#Roberto Mancini
#Al Sadd
#Katar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru ücreti ne zaman yatacak, E devlet başvurusu yapıldıktan önce mi sonra mı?