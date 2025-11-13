Yeni Şafak
Mauro Icardi ezeli rakibi kabul etti: Taraftarları kızdıracak transferi duyurdular

13:3113/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu erecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu. İtalya basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu erecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu. Mevcut formuyla bekleneni veremeyen Icardi için sarı-kırmızılı defter bu yaz kapanabilir.

Yönetimin sözleşme teklifine sıcak bakmadığı Arjantinli yıldız için İtalya basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Tuttusport'un haberine göre Icardi'nin yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu.

9 numara arayışlarında olan İtalyan devi Milan, sözleşmesi sona erecek olan Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor. Arjantinli futbolcunun da Milan'dan gelen bu ilgiye sıcak baktığı belirtildi.

2013-2019 yılları arasında Inter'de oynayan Icardi, transferi gerçekleşmesi halinde ezeli rakibi Milan'da forma giyecek.

Son üç sezonda Galatasaray formasıyla toplamda 102 karşılaşmaya çıkarken 67 gol atıp, 22 asistlik performans sergileyen Icardi, sarı-kırmızılıların şampiyonluklarında kritik rol oynadı.

