Robinho yeni imza atmıştı, sözleşmesi askıya alındı

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Santos, bir hafta önce anlaştığı Robinho'nun sözleşmesinin askıya alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Robinho'nun İtalya'da süren davasının savunmasına yoğunlaşabilmesi için taraflar, karşılıklı anlaşarak 10 Ekim'de imzalanan sözleşmenin askıya alınmasına karar vermiştir" denildi.

Robinho'nun yeni takımı belli oldu, maaşı şaşırttı Santos Kulübünden yapılan açıklamada, Robinho ile 5 aylık sözleşme imzalandığı ve kendisine aylık bin 500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası) ödeneceği belirtildi.Altyapısından yetiştiği Santos'ta 3 farklı dönemde forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor'da, Avrupa'da ise Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi üst düzey kulüplerde oynamıştı.Em casa. #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/IkucgJ35vi— Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020 Süper Lig'de dikkat çeken rapor: Yabancılar yerlileri geçti

9 yıl hapse mahkum edilmişti

36 yaşındaki futbolcunun adı, İtalya'nın Milan takımında oynadığı 2013 yılında 22 yaşındaki Arnavut bir kadının, bir diskoda 6 kişi tarafından tecavüze uğraması olayına karışmıştı.

Milano kentindeki mahkeme, 2017'nin kasım ayında aldığı kararla suçlanan kişiler arasındaki Robinho'yu, 9 yıl hapse mahkum etmişti. Brezilyalı futbolcu, temyiz süreci devam ettiği için hapse girmedi.

Brezilya basını, Santos Kulübü'nün, bu adımı, sponsorlarından gelen baskı üzerinde atmak zorunda kaldığını öne sürdü. Sözleşmenin, üst mahkemenin kararı bozma ihtimali göz önünde bulundurularak feshedilmediği paylaşıldı.

Altyapısından yetiştiği Santos'ta 3 farklı dönemde forma giyen forvet oyuncusu, Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynadı. Cezayı aldığı sırada Atletico Mineiro'da top koşturan Robinho, 2018'den itibaren 2,5 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giydi.

00:36 dk 02 Haziran 2015 Diğer Robinho rakip oyuncuların aklını aldı! Brezilya futbolunun başarılı isimlerinden Robinho futbol hayatına ülkesi Brezilya'da devam ederken, takımı Santos ile çıktığı Sport Recife maçında yaptığı kısa resital ile rakip takım oyuncuları ile adeta dalga geçti.



