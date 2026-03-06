Rockets Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Warriors'a yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta uzatma sonunda ağırladığı Golden State Warriors'a 115-113 mağlup oldu.
Toyota Center'da oynanan karşılaşmada sezonun 23. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Alperen Şengün, 17 sayı, 7 asist ve 7 ribauntla oynadı.
Ev sahibi ekipte Reed Sheppard 30, Kevin Durant 23 sayı kaydederken Amen Thompson 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.
Bu sezonki 32. galibiyetini alan Warriors'ta Brandin Podziemski, 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Konuk ekipte De'Anthony Melton 23, Al Horford 17 ve Gui Santos ise 14 sayıyla maçı tamamladı.