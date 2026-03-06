Yeni Şafak
Rockets Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Warriors'a yenildi

11:036/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Alperen Şengün maçta 17 sayı attı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta uzatma sonunda ağırladığı Golden State Warriors'a 115-113 mağlup oldu.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada sezonun 23. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Alperen Şengün, 17 sayı, 7 asist ve 7 ribauntla oynadı.

Ev sahibi ekipte Reed Sheppard 30, Kevin Durant 23 sayı kaydederken Amen Thompson 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Bu sezonki 32. galibiyetini alan Warriors'ta Brandin Podziemski, 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Konuk ekipte De'Anthony Melton 23, Al Horford 17 ve Gui Santos ise 14 sayıyla maçı tamamladı.



#Houston Rockets
#Alperen Şengün
#Basketbol
