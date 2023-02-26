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Spor

Roger Schmidt tribünlere skor işareti yaptı

Portekiz Ligi'nde dün akşam Vizela deplasmanından 3 puanla dönen Benfica'da teknik direktör Roger Schmidt'in rakip tribünlere yaptığı hareket olay oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:17 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Roger Schmidt ile Benfica bu sezon ligde 22 maçta 19 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 2.68 puan ortalaması tutturdu.

Roger Schmidt ile Benfica bu sezon ligde 22 maçta 19 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 2.68 puan ortalaması tutturdu.

Portekiz Primeira Liga 22. haftasında lider Benfica, deplasmanda Vizela'ya konuk olurken maçı Joao Mario'nun 38. ve 90+5. dakikalarda attığı iki golle 2-0 mağlup etti.


90+5'te atılan gol sonrası ise ortalık karıştı. Benfica yedek kulübesi gol sonrası sevinirken tribünlerden Teknik Direktör Roger Schmidt'e atılan su şişesini Alman teknik adam, yerden alıp tekrar tribüne yolladı.


Bunun üzerine maçın hakemi Nuno Almeida, teknik direktör Schmidt'in yanına gelerek kırmızı kartı gösterdi. Alman teknik adam ise tünele giderken parmaklarıyla 2-0 işareti yapması Portekiz'de gündem oldu.


Hakem Almeida'nın Schmidt'e kırmızı kart gösterdiği an.

Alman teknik adam ise maç sonunda "Provokasyonlara tepki gösterdim, bu yüzden kırmızıyı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.





#Portekiz Ligi
#Benfica
#Vizela
#Roger Schmidt
2 saat önce
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Roger Schmidt tribünlere skor işareti yaptı
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