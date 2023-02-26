Roger Schmidt ile Benfica bu sezon ligde 22 maçta 19 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 2.68 puan ortalaması tutturdu.
Portekiz Primeira Liga 22. haftasında lider Benfica, deplasmanda Vizela'ya konuk olurken maçı Joao Mario'nun 38. ve 90+5. dakikalarda attığı iki golle 2-0 mağlup etti.
90+5'te atılan gol sonrası ise ortalık karıştı. Benfica yedek kulübesi gol sonrası sevinirken tribünlerden Teknik Direktör Roger Schmidt'e atılan su şişesini Alman teknik adam, yerden alıp tekrar tribüne yolladı.
Bunun üzerine maçın hakemi Nuno Almeida, teknik direktör Schmidt'in yanına gelerek kırmızı kartı gösterdi. Alman teknik adam ise tünele giderken parmaklarıyla 2-0 işareti yapması Portekiz'de gündem oldu.
Alman teknik adam ise maç sonunda "Provokasyonlara tepki gösterdim, bu yüzden kırmızıyı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.