Romain Saiss'in talipleri artıyor

Beşiktaş'ın Dünya Kupası'na gönderdiği oyuncuların gösterdiği iyi performans tüm takımların dikkatini çekti.

Takımı Fas ile birlikte yarı finale kadar yükselen Romain Saiss ise bu isimler arasından gözde pozisyona geldi. 32 yaşındaki stoperin, Dünya Kupası'ndaki başarılı futbolu sonrası birçok Avrupa kulübünün radarına girdiği ifade edildi.

Afrika basınında yer alan habere göre, Saiss yakında Beşiktaş'tan ayrılabilir. Haberde Faslı oyuncuya Körfez ülkelerinden talipler olduğu ancak Avrupa'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. Bunun yanı sıra Saiss ile iki İtalyan takımının ilgilendiği ve yeni durağının Serie A olabileceği vurgulandı.

Milan istemişti

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Yıldız futbolcunun geçen yaz Beşiktaş'a imza atmadan önce Milan'ın da gündemine geldiği aktarıldı. Ancak İtalyan devinin daha genç bir stopere yöneldiği yazıldı.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Saiss'in, siyah-beyazlı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

1.88 boyundaki stoper bu sezon 22 maça çıktı ve 1 gol attı.

Öte yandan Dünya Kupası'nda sakatlanan Saiss'in Beşiktaş'ın en az 2 maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

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