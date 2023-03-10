Romain Saiss yol ayrımında

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile gösterdiği performanstan sonra talipleri artan tecrübeli futbolcu ara transfer döneminde Premier Lig'e dönmeyi bekliyordu. Ancak transferi gerçekleşmeyen Saiss, bu nedenle motivasyon kaybı yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in stoper bölgesine Colley'i transfer etmesiyle de Saiss iyice gözden düşmüş oldu. Tecrübeli teknik adamın oyun sistemine uyum sağlayamayan Saiss'e sezon sonunda gidiş izni verilecek. Saiss'in, Nottingham Forest'e transfer olması bekleniyor. Beşiktaş, bedelsiz olarak transfer ettiği Faslı oyuncunun transferinden 5 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.