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Spor

Romain Saiss yol ayrımında

Beşiktaş'ta gözden düşen Romain Saiss'in gidişine izin verilecek. Faslı stoperin sezon sonunda Nottingham Forest'e transfer olması bekleniyor.

09:47 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Saiss, Beşiktaş formasıyla 18 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Saiss, Beşiktaş formasıyla 18 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Romain Saiss, siyah-beyazlı ekipte kulübenin yolunu tuttu.


Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile gösterdiği performanstan sonra talipleri artan tecrübeli futbolcu ara transfer döneminde Premier Lig'e dönmeyi bekliyordu. Ancak transferi gerçekleşmeyen Saiss, bu nedenle motivasyon kaybı yaşadı.


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in stoper bölgesine Colley'i transfer etmesiyle de Saiss iyice gözden düşmüş oldu. Tecrübeli teknik adamın oyun sistemine uyum sağlayamayan Saiss'e sezon sonunda gidiş izni verilecek. Saiss'in, Nottingham Forest'e transfer olması bekleniyor. Beşiktaş, bedelsiz olarak transfer ettiği Faslı oyuncunun transferinden 5 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.









#Beşiktaş
#Romain Saiss
#Nottingham Forest
1 saat önce
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Romain Saiss yol ayrımında
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