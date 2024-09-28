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Romanya'da Mehmet Topal rüzgarı

Romanya'da Mehmet Topal rüzgarı

15:3428/09/2024, Cumartesi
IHA
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Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşıyor.
Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşıyor.

Teknik direktörlüğünü Mehmet Topal’ın yaptığı Romanya 1. Lig ekibi Petrolul Ploieşti, Hermannstadt’ı 4-1 yendi.

Romanya 1. Lig’in 11. haftasında Petrolul Ploieşti, sahasında Hermannstadt’ı konuk etti. Ilie Oana Stadyumu’nda hakem Istvan Kovacs’ın yönettiği maçta ev sahibi ekip karşılaşmayı 4-1 kazandı. Bu galibiyet ile puanını 18’e çıkaran Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti, zirve yarışını sürdürüyor.


Topal yönetiminde her geçen gün ivme kazanan Petrolul Ploieşti, ligde ilk kez bir maçta rakip fileleri 4 golle havalandırma başarısı gösterdi. Petrolul Ploieşti’ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ricardinho, 11 ve 26. dakikalarda Mihnea Radulescu ile 63. dakikada Gheorghe Grozav kaydetti. Konuk ekip Hermannstadt’ın tek golü ise 48. dakikada Sergiu Buş’tan geldi.



Bileği bükülmüyor

Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, ligde kaybetmeyi unuttu. 8 haftadır bileği bükülmeyen Topal ve öğrencileri, Hermannstadt maçında da gülen taraf olarak kaybetmeme serisini 9 maça çıkardı. 2024-25 sezonu Romanya Ligi’nde; Rapid Bükreş, Slobozia, Botoşani ve Hermannstadt maçlarından galip ayrılan Petrolul Ploieşti; Buzau, Universitatea, Cluj, Otelul Galati, Farul ve FCSB karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Petrolul Ploieşti, ligdeki tek mağlubiyetini ise Dinamo Bükreş deplasmanında almıştı.

Mehmet Topal, kenara aldığı oyuncusunu tebrik ediyor.

En farklı galibiyet

Petrolul Ploieşti, bu sezon en farklı galibiyetini Hermannstadt’a karşı aldı. Ligin 11. haftasında Hermannstadt’i 4-1 mağlup ederek ilk kez bir maçta 4 gol kaydeden Topal’ın öğrencileri, aldığı en farklı skoru ligin 8. haftasında 2-0’lık Botoşani mücadelesinde elde etmişti.






#Romanya Ligi
#Mehmet Topal
#Petrolul Ploieşti

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