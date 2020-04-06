Rüştü Reçber taburcu oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastanede yatan Rüştü Reçber'den müjdeli haber geldi. Eski milli kaleci taburcu oldu.
Geçtiğimiz günlerde hastaneden yapılana açıklamada Reçber'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirilmişti.
Tedavisinin 10. gününde taburcu edilen Rüştü Reçber’in evde izolasyon sürecine devam edeceği öğrenildi.
Bunu da çıkardı. #RüştüReçber pic.twitter.com/tvnEzikRCZ
Bunu da çıkardı. #RüştüReçber pic.twitter.com/tvnEzikRCZ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Nisan 2020
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