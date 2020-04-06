MİLLİ TAKIM

Rüştü Reçber taburcu oldu

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu edildi.

Haber Merkezi İHA
Rüştü Reçber, kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Barcelona formaları giymişti.

Rüştü Reçber, kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Barcelona formaları giymişti.

Fotoğraf: Action Images / Reuters

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastanede yatan Rüştü Reçber'den müjdeli haber geldi. Eski milli kaleci taburcu oldu.

Geçtiğimiz günlerde hastaneden yapılana açıklamada Reçber'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirilmişti.

Tedavisinin 10. gününde taburcu edilen Rüştü Reçber’in evde izolasyon sürecine devam edeceği öğrenildi.


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