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Spor

Ryan Kent siftah yaptı: Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, Zimbru karşısında kaydettiği golle sarı-lacivertli formayla ilk kez ağları havalandırdı.

21:33 . 26/07/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Ryan Kent, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Ryan Kent, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Zimbru'yu konuk etti.


Sarı-lacivertliler maça Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko 11'iyle başladı.

İlk golünü attı

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun 11. dakikada ceza sahasının dışından kaydettiği golle skoru 1-0 yaptı. Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Ryan Kent ise sol kanattan gelişen atakta 13. dakikada ikinci golü kaydetti.


Böylelikle Ryan Kent, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk resmi maçta ağları havalandırdı ve sarı-lacivertlilerdeki ilk golüne ulaştı. Golün asisti Edin Dzeko'dan gelirken ilk golde asisti Dusan Tadic yaptı.


Sarı-lacivertli takımda yeni transferlerden Dusan Tadic, Alexnader Djiku ve Sebastian Syzmanski de maça ilk 11'de başladı.



#Ryan Kent
#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
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