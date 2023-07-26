Ryan Kent siftah yaptı: Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Ryan Kent, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Zimbru'yu konuk etti.
Sarı-lacivertliler maça Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko 11'iyle başladı.
İlk golünü attı
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun 11. dakikada ceza sahasının dışından kaydettiği golle skoru 1-0 yaptı. Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Ryan Kent ise sol kanattan gelişen atakta 13. dakikada ikinci golü kaydetti.
Böylelikle Ryan Kent, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk resmi maçta ağları havalandırdı ve sarı-lacivertlilerdeki ilk golüne ulaştı. Golün asisti Edin Dzeko'dan gelirken ilk golde asisti Dusan Tadic yaptı.
Sarı-lacivertli takımda yeni transferlerden Dusan Tadic, Alexnader Djiku ve Sebastian Syzmanski de maça ilk 11'de başladı.