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Saba Lobjanidze'den Fenerbahçe itirafı: Oynamaktan zevk alırım

Adı Fenerbahçe ile anılan Atakaş Hatayspor'un Gürcü yıldızı Saba Lobjanidze, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. Lobjanidze, "Fenerbahçe'nin ilgisini ben de duydum ama henüz resmi teklif gelmedi. Böyle bir kulüpte oynamaktan zevk alırım" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Saba Lobjanidzeden Fenerbahçe itirafı: Oynamaktan zevk alırım
Saba Lobjanidze

Bu sezon Atakaş Hatayspor'da verimli bir sezon geçiren Saba Lobjanidze'nin adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Ülke basınına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki Gürcü oyuncu, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

"Böyle bir kulüpte oynamaktan zevk alırım"

Adının Fenerbahçe ile anılması hakkında konuşan Lobjanidze, "Fenerbahçe'nin ilgisini ben de duydum ama henüz resmi teklif gelmedi. Böyle bir kulüpte oynamaktan zevk alırım. Şu anda Hatayspor ile sözleşmem var. Gelecekte neler olur bilmiyorum. Bu aşamada sadece önümüzdeki maçlara odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.

  • Saba Lobjanidze bu sezon 35 maçta, 8 gol ve 9 asistle oynadı.
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