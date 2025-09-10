Sadettin Saran: '1,5 yıl içinde şampiyon olamazsak yeniden aday olmayacağım'

Sadettin Saran, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) İstanbul Levent'te bulunan merkezinde düzenlenen basın toplantısına, yönetim kurulu listesinde yer alan isimlerle birlikte katıldı. Saran'ın başkanlık görevine gelmesi durumunda yapmayı planladığı projelerin yer aldığı video, toplantı başında katılımcılara izletildi.





Kongreye yönelik konuşarak sözlerine başlayan Sadettin Saran, "Önümüzdeki kongre, sadece bir seçim değil. Fenerbahçe'nin geleceği için çok stratejik bir karar. Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Eğer 1,5 yıl içinde futbolda şampiyonluk gelmezse, yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim hedefimiz net, futbolda şampiyonluk." ifadelerini kullandı.





"Tekmeye kafayla girecek bir takım kuracağız"

Başkan adaylığıyla ilgili önünde engel bulunmadığını belirten Saran, Fenerbahçe'ye zarar vereceği bir durumda aday olmayacağının altını çizdi.





Kendisinin ve arkadaşlarının gerekli müracaatları yaptığını vurgulayan Saran, "FIFA'yla konuştuk. FIFA ve UEFA'yı benim kadar bilen çok az kişi vardır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bizim devir işlemimizi kabul etmemesi için hiçbir sebep yok. Biliyorum, bakanlığı arayanlar var, sağı solu karıştırmak isteyenler var. Ama korkunun ecele faydası yok. Benim hayatımda birinci önceliğim ailem, ikinci önceliğim işim, üçüncü işim Fenerbahçe oldu. Şimdi ikinci önceliğim Fenerbahçe. Ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe'ye hiçbir şekilde zarar gelmeyecek, içiniz rahat olsun." açıklamasında bulundu.





Fenerbahçe'ye dışarıdan müdahale edilip edilmediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Saran, şöyle konuştu:





"Ben eski sporcuyum. 8 sene, günde 4 saat antrenman yapmış, mücadeleyi çok iyi bilen birisiyim. Mücadelede en önemlisi mazeret üretmemek. Burada dış etkenler tabii ki var ama iç etkenler de var. Sadece dış etkenlere bunu bağlamak yanlış olur. Bir kısır döngü var. Belirli yerlere gidiliyor ama alt tabakaya inilmiyor. Özellikle Ankara'da çok güçlü Fenerbahçeliler var. Seçim sürecinde Ankara'da ofis açtık. Herkesin elini sıkacağız, harekete geçireceğiz. Tekmeye kafayla girecek bir takım kuracağız. Geçen sene 2 tane lüzumsuz mağlubiyet almasaydık şampiyonduk. Bu konuda emin olmasaydık bu işe girmezdik."









"Tutulmayan sözleri tutacağız"

Fenerbahçe'nin dün anlaşmaya vardığı İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yla ilgili, "Bu saatten sonra alınan teknik direktör bizim için en iyi teknik direktördür. Biz onunla el ele çalışacağız ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız." açıklamasını yapan Saran, yönetim listesindeki isimlerle ilgili eleştirilere de yanıt vererek şunları söyledi:





"Daha önce büyük isimleri de gördük. Ben yönetim kurulunu seçerken, benden genç olmalarını, başarılı olmalarını dikkate aldım. Hayatı boyunca başarıya ve alkışlanmaya alışmış insanlar, ilk sıkıntıda darmaduman olurlar. Ben yönetimimden memnunum. Birkaç değişiklik olabilir, konuştuklarımız var. Zaten eksikliğimiz de var, bir aidat sorunu yaşadık. Düşünce kalkmasını bilen bir ekip kurduk. Adama göre görev değil, göreve göre adam düşüncesiyle hareket ettik. Benden sonra Fenerbahçe'ye yararlı olacak insanlar seçmeye çalıştık. Güzel, uzun yıllar birlikte çalışacak bir ekip kurduk. Aynı zamanda eğlenmesini bilen ve kendini çok ciddiye almayan bir ekip."





Başkan adaylığı için uzun süre beklediği yönündeki eleştirilere de cevap veren Saran, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bazı şeyler benim dışımda gelişti. 2 kez ihraç edildim ve 2016 yılına kadar seçme ve seçilme hakkım yoktu. İlk kongre 2018'di. O zaman da Ali Koç'a büyük teveccüh vardı, ben de kendisini destekledim. Sonrasındaki süreci hatırlıyorsunuz. Camiaya söz vermiştim, şartsız şekilde adayım demiştim. Zamanlama olarak çok doğru bir zamanlama değil ama söz verdim. Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz ve inşallah değiştireceğiz. Tutulmayan sözleri tutacağız."





"Samandıra'yla kopukluk bugüne kadarki eksiklerden birisiydi"

Göreve gelmesi durumunda ödemeleri nasıl yapacağıyla ilgili konunun sürekli gündeme geldiğine dikkati çeken Sadettin Saran, bu söylemlerin bilerek yapıldığını dile getirdi.





Fenerbahçe gibi bir dünya kulübünün birilerine muhtaç olmadığının altını çizen Saran, "Fenerbahçe'nin para sorunu yok, yılda 300 milyon avro gelir var. Aylık 4 milyon avro açık var. Ali Koç, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını söyledi. Biz de geri kalan borçları kapatacağız. Bizim birinci önceliğimiz şampiyonluk. Sponsorlar konusunda da çok ilgi var. Fenerbahçe'de kaynak sorunu yok. Senelerdir olmadı, bugün de olmaz. Fenerbahçe'de harcama sorunu var. Zamanında bana cimri derlerdi. 2 türlü harcama var, iyi huylu ve kötü huylu harcama. İyi huylu harcama size geri gelir. Kötü huylu harcamaları azaltacağız. Raporu inceledik. Geçen sene de aday olmayı düşündüğümde sağ olsun Ali Koç şeffaf şekilde açtı her şeyi. O yüzden altından kalkamayacağımız bir durum yok." diye konuştu.





Fenerbahçe'de şampiyonluk için kurulacak kadroyla ilgili de konuşan Saran, "Hocamızla konuşmadan bunları söylemek yanlış olur. Samandıra'yla kopukluk bugüne kadarki eksiklerden birisiydi. Göreve gelince önce hocayla konuşacağız. Borussia Dortmund günlerinden gelen, futbolu çok iyi bilen, bazı kulüplerin Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmesine vesile olan birkaç kişiyle futbol aklı oluşturacağız. Şu anda futbolu yönetecek isim, şimdilik benim." ifadelerini kullandı.









"Fenerbahçe'nin 21,5 milyar TL borcu var"

Teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco'yla ilgili konuşmak için artık çok geç olduğunu dile getiren Sadettin Saran, Ben 'Böyle bir şey yapacağız, senin başkan olma ihtimalin var' diyerek sormalarını beklerdim. Mourinho'yu kovduklarında da ortaya bir irade koymak istedim. Ama olmadı, sağlık olsun. Bu saatten sonra 1 dakika daha harcayacak vaktimiz yok. Eğer takımın başında hala hoca olmasaydı, seçimi kazandığımız günün akşamında Aykut (Kocaman) hocayla Volkan (Demirel) hocayı Samandıra'ya davet edecektim." ifadelerini kullandı.





Fenerbahçe'nin borcuyla ilgili de konuşan Saran "Fenerbahçe'nin 21,5 milyar TL borcu var." açıklamasında bulundu.





Seçimi kazanması durumunda ilk yapacaklarını sıralayan Sadettin Saran, şöyle konuştu:



