Sahayı terk eden Deniz Kadah özür diledi

TFF 1. Lig'de bitime 7 maç kala kıyasıya bir zirve yarışı veren Altay'da geçen haftaki Menemenspor maçının son bölümünde oyuna alınmamasına sinirlenerek karşılaşma bitmeden soyunma odasına giden Deniz Kadah, takım arkadaşlarından ve teknik direktör Osman Özköylü'den özür diledi.

35 yaşındaki forvetle bu konuyu konuştuklarını belirten teknik direktör Özköylü, "Deniz de yaptığı hareket nedeniyle üzüldü. Atacağı gollerle takıma katkı sağlamak isteyen bir oyuncu" dedi.

"Bu olay olmamış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Deniz Kadah'ın kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu kaydeden Osman Özköylü, "Bu tip şeyler futbolda olabilir. Oynamayı çok istiyor. Ani bir tepki göstermiş olabilir. Yaptığının yanlış olduğunu söyledi, benden ve takımdan özür diledi. Hatasının farkına varabilen olgunlukta bir futbolcu. Deniz'i çok seviyoruz. Bizim için değerli bir isim. Bu olay olmamış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

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