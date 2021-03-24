Spor Sahayı terk eden Deniz Kadah özür diledi
FUTBOL FUTBOL

Sahayı terk eden Deniz Kadah özür diledi

Altay'da oyuna alınmadığı için maç bitmeden soyunma odasına giden golcü oyuncu Deniz Kadah, bütün takımdan özür diledi.

Haber Merkezi DHA
Sahayı terk eden Deniz Kadah özür diledi
Deniz Kadah'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TFF 1. Lig'de bitime 7 maç kala kıyasıya bir zirve yarışı veren Altay'da geçen haftaki Menemenspor maçının son bölümünde oyuna alınmamasına sinirlenerek karşılaşma bitmeden soyunma odasına giden Deniz Kadah, takım arkadaşlarından ve teknik direktör Osman Özköylü'den özür diledi.

35 yaşındaki forvetle bu konuyu konuştuklarını belirten teknik direktör Özköylü, "Deniz de yaptığı hareket nedeniyle üzüldü. Atacağı gollerle takıma katkı sağlamak isteyen bir oyuncu" dedi.

"Bu olay olmamış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz"


Deniz Kadah'ın kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu kaydeden Osman Özköylü, "Bu tip şeyler futbolda olabilir. Oynamayı çok istiyor. Ani bir tepki göstermiş olabilir. Yaptığının yanlış olduğunu söyledi, benden ve takımdan özür diledi. Hatasının farkına varabilen olgunlukta bir futbolcu. Deniz'i çok seviyoruz. Bizim için değerli bir isim. Bu olay olmamış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in gol makinesi Marco Paixao
SPOR
TFF 1. Lig'in gol makinesi Marco Paixao



Abone Ol Google News
Müslüman kadınınkurtarılmaya ihtiyacı var mı?

Müslüman kadının
kurtarılmaya ihtiyacı var mı?

​KETEBE yayınlarından çıkan kitabının adı ile sorduk.
Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne

Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne

​Duygulandıran konuşma yüzlerce kez paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kongresini Fatiha Suresinin mealini okuyarak başlattı

Erdoğan birazdan ​2023 manifestosunu açıklayacak.

Metruk bina kalmıyor

Metruk bina kalmıyor

​Yıldırım Belediyesi tehlikeli yerlerin yıkımına devam ediyor.

Günlerdir kayıptı

Günlerdir kayıptı

Genç kadın kanalizasyon çukurundan çıktı.

Erken saatlerde başlayan kar ve dolu ile beyaz örtü oluştu.

​Son 3 aydaki İzmir merkezli operasyonlarda 18 teğmen gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.