Sahibinden.com kadın ve erkek A Mili Futbol Takımları’nın resmi sponsoru oldu

“Futbol, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonları bir araya getiren, özellikle millî takımlarımız söz konusu olduğunda, hepimizi aynı tutku ve duygularla birleştiren çok güçlü bir spor dalı, önemli bir değer... sahibinden.com da ülkemizin alanında öncü ve 60 milyonu aşan kullanıcısıyla neredeyse tüm Türkiye’nin buluştuğu adres. Ülkemizden aldığımız güç, bize aynı zamanda tüm değerlerimize sahip çıkma, topluma her daim değer yaratma sorumluluğu getiriyor. Bu anlayışla, Avrupa Futbol Şampiyonasında önemli başarılara imza atacağına gönülden inandığımız Erkek A Millî Futbol Takımımız ile yine büyük hedeflerle yolunda ilerleyen Kadın A Millî Futbol Takımımızı destekleme kararı aldık ve takımlarımızın ilk etapta 3 yıllık süreyi içerecek şekilde resmi sponsorlarından biri olduk. Türkiye’nin sahibinden.com’u olarak Türkiye’nin gururu Millî Takımlarımızın yanında olmaktan, başarılarına katkı sağlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Diğer taraftan toplumsal cinsiyet eşitliğine olan bağlılığımız ve Türkiye’de BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacısı bir kurum olarak, kadın futbolunu desteklemek, bu anlamda sporun kapsayıcılığına katkı sağlamak da bizim için ayrı bir gurur... A Millî Futbol Takımımıza EURO 2024’te gönülden başarılar diliyor, bu güçlü sponsorluğa imkân tanıyan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz”