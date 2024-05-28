Sahibinden.com kadın ve erkek A Mili Futbol Takımları’nın resmi sponsoru oldu

sahibinden.com ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki sponsorluk anlaşması, Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, Kadın A Millî Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Erkek A Millî Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında imzalandı. sahibinden.com, sporun ve futbolun birleştirici gücüne olan inancı ve kapsayıcı bir anlayışla, Kadın ve Erkek Millî Takımları nezdinde Türk futbolunun geleceğine katkı sunmayı hedefliyor.
Türkiye’nin sahibinden.com’u Türk futbolunun yanında
İmza törenindeki konuşmasında, 2000 yılından bu yana Türkiye'nin ilan ve alışverişte ilk adresi olan sahibinden.com.'un ülkemizde e-ticaretin oluşumundan bugününe tüm sürecin tanığı olmuş lider bir marka olduğunun altını çizen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi,
"sahibinden.com emlaktan vasıtaya, iş makinalarından iş ilanlarına, özel ders verenlerden yardımcı arayanlara kadar 10 kategoride kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran bir hizmet veriyor. Müşteri odaklı hizmet anlayışı, güçlü teknolojik altyapısı, profesyonel insan kaynağı ile Türkiye'nin en önemli markalarından birisi olan sahibinden.com ile iş birliğimizden dolayı mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz her sponsorluk lansmanında altını çiziyorum. Sponsorlarımızı iş ve çözüm ortağımız olarak görüyoruz. Onların FIFA ve UEFA sıralamalarında yükselişe geçen Türk futboluna, göz bebeklerimiz millî takımlarımıza sponsor olması çok değerli ve anlamlı"
ifadelerini kullandı.
Kadın ve Erkek A Millî Futbol Takımlarının resmi sponsoru olmanın gururunu taşıdıklarını vurgulayan sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş da
“Futbol, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonları bir araya getiren, özellikle millî takımlarımız söz konusu olduğunda, hepimizi aynı tutku ve duygularla birleştiren çok güçlü bir spor dalı, önemli bir değer... sahibinden.com da ülkemizin alanında öncü ve 60 milyonu aşan kullanıcısıyla neredeyse tüm Türkiye’nin buluştuğu adres. Ülkemizden aldığımız güç, bize aynı zamanda tüm değerlerimize sahip çıkma, topluma her daim değer yaratma sorumluluğu getiriyor. Bu anlayışla, Avrupa Futbol Şampiyonasında önemli başarılara imza atacağına gönülden inandığımız Erkek A Millî Futbol Takımımız ile yine büyük hedeflerle yolunda ilerleyen Kadın A Millî Futbol Takımımızı destekleme kararı aldık ve takımlarımızın ilk etapta 3 yıllık süreyi içerecek şekilde resmi sponsorlarından biri olduk. Türkiye’nin sahibinden.com’u olarak Türkiye’nin gururu Millî Takımlarımızın yanında olmaktan, başarılarına katkı sağlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Diğer taraftan toplumsal cinsiyet eşitliğine olan bağlılığımız ve Türkiye’de BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacısı bir kurum olarak, kadın futbolunu desteklemek, bu anlamda sporun kapsayıcılığına katkı sağlamak da bizim için ayrı bir gurur... A Millî Futbol Takımımıza EURO 2024’te gönülden başarılar diliyor, bu güçlü sponsorluğa imkân tanıyan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz”
diye konuştu.
Kadın A Millî Takımı Teknik Direktörü Necla Göngör Kıragası, kadın futbolunun gelişimi için yapılan projelerin meyvelerini vermeye başlayacağını da vurgulayıp "
Bugün yeni yol arkadaşımız Türkiye'nin ilan ve alışverişte ilk adresi olan sahibinden.com'un vizyonu, iş sürekliliği politikası ve futbolun gücünden yararlanarak sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilerletilebilir, daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir düzen sağlayabiliriz. Futbol, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmayı ve kapsayıcılığı desteklemeyi amaçlayan eğitim girişimleri ile futbolda kadınlar ve kız çocuklarını teşvik edici ortamların sağlanması elzemdir. Çevresel ve sosyal sorunlara ek olarak sahaya çıktıklarında tutkunu oldukları futbolu en iyi şekilde sergilemek isteyen futbolculara istihdam alanları açılmalıdır. Son senelere baktığımızda kadın futboluna olan yatırımın artması, kız çocuklarının futbol ile daha erken yaşta tanışması için yürütülen projeler, yapılan protokoller gelecekte meyvesini vermeye başlayacaktır. Bu ve bunun gibi birçok gelişmeyi yaşarken, kadınların güçlendirilmesi daha güçlü kılınması için eşit kaynak, temsil ve ücreti de yakın zamanda daha çok gündemimize almamız gerektiğine inanmaktayım. 24 senedir sektörde insanları hayalleri ile buluşturmayı amaçlamış bir kurum ile kadın futbolu özelinde 1 kız çocuğunun futbol hayalini gerçekleştirmek için çabalayan TFF'nin ortak paydada yapabileceklerini düşünmek geleceğe daha umutla bakmamızı sağlamaktadır"
Erkek A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella böyle bir sponsorluk anlaşmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Montella,
"Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu imza törenine katılıyor olmaktan dolayı ben de çok heyecanlıyım. Yeni sponsorumuz sahibinden.com'a teşekkür ederim. Demek ki takımımıza tek güvenen ben değilim, bu ortaya çıkıyor. Gerçekten güvenlerini bize doğrudan iletiyor olmaları bizler için bir gurur kaynağı. Bir umut kaynağı aynı zamanda, çünkü şu anlama geliyor; demek ki doğru şeyler yapıyoruz gelecek için. Ama elbette şimdiki zaman da önemli. Hatta çok yakın zamanda önemli şeyler bekliyor bizi. Türkler tüm kalpleriyle bize destek verecekler ondan eminiz. Hepimiz çok büyük sorumluluk hissediyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ülkemize bir gurur yaşatmak istiyoruz mutlaka"
dedi.
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2 saat önce