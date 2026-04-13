Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sakaryaspor 2'nci Lig'e düştü

13/04/2026
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olan Sakaryaspor, sezonun bitimine 3 hafta kala alt lige düştü.


Sakarya temsilcisi, ligin üçüncüsü Esenler Erokspor ile Sakarya Yeni Atatürk Stadı'nda karşılaştı.


Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Sakaryaspor'un sezonun bitimine 3 hafta kala Nesine 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.


4 sezon aradan sonra 2. Lige düşen Sakaryaspor, bu sezon 35 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik, 18 mağlubiyet alarak 33 puan topladı.


Yeşil siyahlı ekip, 2021-22 sezonunda şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselmişti.





#Sakaryaspor
#Trendyol 1. Lig
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hıdırellez ne zaman, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez ateşi ne zaman yakılır? 2026 Hıdırellez kutlama tarihi