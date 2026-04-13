Sakaryaspor 2'nci Lig'e düştü

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor'a 2-1 yenilen Sakaryaspor'un bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Sakarya temsilcisi, ligin üçüncüsü Esenler Erokspor ile Sakarya Yeni Atatürk Stadı'nda karşılaştı.
4 sezon aradan sonra 2. Lige düşen Sakaryaspor, bu sezon 35 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik, 18 mağlubiyet alarak 33 puan topladı.
Yeşil siyahlı ekip, 2021-22 sezonunda şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselmişti.