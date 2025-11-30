Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sakaryaspor - Ümraniyespor maçına Caner Erkin damgası

Sakaryaspor - Ümraniyespor maçına Caner Erkin damgası

09:4530/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Eminevim Ümraniyespor ile karşılaştı. Karşılaşmada Sakaryasporlu oyuncu Caner Erkin, gördüğü kırmızı kart sonrası sahayı terk etti.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Eminevim Ümraniyespor ile karşılaştı. Karşılaşmada Sakaryasporlu oyuncu Caner Erkin, gördüğü kırmızı kart sonrası sahayı terk etti.

Sakaryaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk ettiği maça Caner Erkin damga vurdu. Tecrübeli futbolcu kariyer rekoru kırdı.

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. 1-1 sona eren müsabakanın en çok konuşulan ismi yine Caner Erkin oldu.


Maçın 52. dakikasındaki bir pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulunan Caner Erkin, hakem Batuhan Kolak'a söylediği sözlerin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.


Caner Erkin böylece Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8. maçta 3. kırmızı kartını görmüş oldu.


37 yaşındaki Caner Erkin, kariyerinin en çok kırmızı kart gördüğü sezonu geride bıraktı.

#Caner Erkin
#Sakaryaspor
#Ümraniyespor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji yeni haritayı yayımladı