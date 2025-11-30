Sakaryaspor - Ümraniyespor maçına Caner Erkin damgası

Sakaryaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk ettiği maça Caner Erkin damga vurdu. Tecrübeli futbolcu kariyer rekoru kırdı.
Trendyol 1. Lig'in 15. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. 1-1 sona eren müsabakanın en çok konuşulan ismi yine Caner Erkin oldu.
Maçın 52. dakikasındaki bir pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulunan Caner Erkin, hakem Batuhan Kolak'a söylediği sözlerin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
Caner Erkin böylece Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8. maçta 3. kırmızı kartını görmüş oldu.
37 yaşındaki Caner Erkin, kariyerinin en çok kırmızı kart gördüğü sezonu geride bıraktı.