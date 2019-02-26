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Sala'yı taşıyan uçağın enkazından yeni görüntüler

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın Manş Denizi’ne düşen uçağı ile ilgili yapılan son incelemeler, pilot David Ibbotson’un özel lisansının yolcu uçağı kullanmaya uygun olmadığını gösterdi. Ayrıca uçağın enkazından yeni fotoğraflar da yayınlandı.

Haber Merkezi DHA
Uçaktan enkazından çıkarılan cesedin Sala'ya ait olduğu açıklanmıştı.

Uçaktan enkazından çıkarılan cesedin Sala'ya ait olduğu açıklanmıştı.

Sala'yı 21 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Birleşik Krallık'ta yer alan Galler'in Cardiff kentine götüren Piper Malibu isimli uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi'ne düşmüş ve Sala hayatını kaybetmişti.

"Lisansı yolcu uçağı kullanmaya uygun değil"

Söz konusu kazayla ilgili Birleşik Krallık Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi'nin (AAIB) yaptığı inceleme sonucunda, düşüşten 15 dakika önce Ibbotson'ın hava trafik kontrol merkezine görünürlükle ilgili sorun yaşadığını söylediği ve kazadan tam olarak 24 saniye önce, dakikada 7 bin fit hızla 4 bin fitten 2 bin 400 fite ve sonra da bin 600 fite inerek suya düştüğü ortaya çıktı.

Araştırmalar sonucunda Ibbotson'ın özel lisansının yolcu uçağı kullanmaya uygun olmadığını gösterdi. Ayrıca David Ibbotson'un kalkıştan önce de basit hatalar yaptığı belirtildi.

  • Sala'nın cesedi uçağın gövde kısmında bulunmuş Ibbotson'ın cesedi ise henüz bulunamamıştı.

Üç parçaya bölünmüş halde bulunan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı;

Emiliano Sala'nın 'son' ses kaydı
Yeni Şafak

Emiliano Sala'nın 'son' ses kaydı

Cardiff City'nin yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra radar sisteminden kaybolmuştu. 2 gündür süren arama kurtarma çalışmalarından henüz bir sonuç çıkmazken Arjantinli futbolcunun uçaktayken arkadaşlarına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı.

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