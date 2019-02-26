Sala'yı 21 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Birleşik Krallık'ta yer alan Galler'in Cardiff kentine götüren Piper Malibu isimli uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi'ne düşmüş ve Sala hayatını kaybetmişti.

"Lisansı yolcu uçağı kullanmaya uygun değil"

Söz konusu kazayla ilgili Birleşik Krallık Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi'nin (AAIB) yaptığı inceleme sonucunda, düşüşten 15 dakika önce Ibbotson'ın hava trafik kontrol merkezine görünürlükle ilgili sorun yaşadığını söylediği ve kazadan tam olarak 24 saniye önce, dakikada 7 bin fit hızla 4 bin fitten 2 bin 400 fite ve sonra da bin 600 fite inerek suya düştüğü ortaya çıktı.

Araştırmalar sonucunda Ibbotson'ın özel lisansının yolcu uçağı kullanmaya uygun olmadığını gösterdi. Ayrıca David Ibbotson'un kalkıştan önce de basit hatalar yaptığı belirtildi.

Sala'nın cesedi uçağın gövde kısmında bulunmuş Ibbotson'ın cesedi ise henüz bulunamamıştı.

Üç parçaya bölünmüş halde bulunan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı;

Arjantinli futbolcu Sala'yı taşıyan uçağın enkazından yeni görüntüler yayınlandı. pic.twitter.com/hnxXgIIfZg — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Şubat 2019