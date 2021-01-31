Sam Allardyce'ın Mbaye Diagne sözleri dikkat çekti

Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana tartışılan Senegalli golcü Mbaye Diagne, Premier Lig'de çıktığı ilk maçta asist yaptı.
Sam Allardyce'ın ısrarla istediği ve kadrosuna kattığı oyuncunun üzerine bir taktik kurduğu İngiliz basınında yer bulundu.
Allardyce'ın Fulham ile oynanan maçın devre arasında söyledikleri şöyle;
- "Basit oynayın. Topu alın ve doğrudan Diagne'ye atın. Galatasaray'dan koca bir adam aldık. Ayaklarına ya da göğsüne fark etmez. Topu ona atın."
Sam Allardyce, Fulham maçının devre arasında oyuncularına verdiği taktiği açıkladı: "Basit oynayın. Topu alın ve doğrudan Diagne'ye atın. Galatasaray'dan koca bir adam aldık. Ayaklarına ya da göğsüne fark etmez. Topu ona atın." pic.twitter.com/mVGQyDGekm
Sam Allardyce, Fulham maçının devre arasında oyuncularına verdiği taktiği açıkladı: "Basit oynayın. Topu alın ve doğrudan Diagne'ye atın. Galatasaray'dan koca bir adam aldık. Ayaklarına ya da göğsüne fark etmez. Topu ona atın." pic.twitter.com/mVGQyDGekm— Serkan Akkoyun (@serkanakkoyun_) January 31, 2021