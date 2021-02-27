Spor Sampaolinin yeni takımı belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Sampaoli'nin yeni takımı belli oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'da kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud görevden alındı, teknik direktörlüğe de Jorge Sampaoli getirildi.

Haber Merkezi AA
Sampaoli hırslı yapısıyla biliniyor.
Sampaoli hırslı yapısıyla biliniyor.

Marsilya ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulübün sahibi ABD'li iş adamı Frank McCourt, başkan Eyraud'un görevine son vererek yerine kulüpte futbol direktörlüğü yapan 34 yaşındaki Pablo Longoria'yı atadı.

Andre Villas-Boas'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna da Jorge Sampaoli oturdu. 60 yaşındaki Arjantinli teknik adam ile Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Güney Amerika'da birçok kulüp çalıştıran Sampaoli, Şili Milli Takımı ile 2015 Copa America'yı kazandı. Arjantin Milli Takımı'nın yanı sıra Sevilla ve Santos'ta da görev alan Sampaoli, son olarak Atletico Mineiro'nun teknik direktörlüğü yaptı.

Olympique Marsilya, Ligue 1'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından taraftarların antrenman tesislerine saldırmasıyla gündeme gelmişti.

Portekizli teknik direktör Boas ise, Celtic'te forma giyen Olivier Ntcham'ın transferi sürecinde yönetimle ters düşerek 2 Şubat'ta istifa etmişti.


Dan Petrescu İskoçya yolunda
SPOR
Dan Petrescu İskoçya yolunda
Abone Ol Google News
Safranbolu tarihi sil baştan

Safranbolu tarihi sil baştan
Annenin feryadıyürekleri dağladı

Annenin feryadı
yürekleri dağladı

Bomba gibi patlayan tüp beş kişiyi yaraladı.
Maltepede işçilerin grevi devam ederken çöp yığınları artıyor

Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

​'Beni alamazlar' demişti..
Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.
Azmin hikayesi

Azmin hikayesi

​Bir yandan keçilerini otlatıyor bir yandan canlı derslere katılıyor.

Aralarında<br>Türkler de var

Aralarında
Türkler de var

​Frankfurt Havalimanı'nda işten çıkarılan işçilerden açlık grevi.

Bugün<br>hizmete giriyor

Bugün
hizmete giriyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak.
Çekirdek çitliyorduk

Çekirdek çitliyorduk

​Kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar.
Bodrum'da hazırlıklar başladı

Bodrum'da hazırlıklar başladı

Turizmciler her yıl gelen 3 milyon turisti bekliyor.
Diyanet'ten<br>Kudüs adımı

Diyanet'ten
Kudüs adımı

​Umre Daire'sine 'Kudüs' de eklendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.