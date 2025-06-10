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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bir transferi daha açıkladı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bir transferi daha açıkladı

18:3710/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
DHA
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Başkan Yüksel Yıldırım
Başkan Yüksel Yıldırım

Avrupa kupalarında oynamaya hak kazanan Samsunspor, Famalicao'da forma giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Enea Mihaj ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Liga Portugal takımlarından Famalicao'da forma giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Enea Mihaj ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.


Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Portekiz'in Famalicao takımında forma giyen stoper Enea Mihaj ile anlaşmaya vardık. 10 gün içerisinde sağlık kontrolünden geçirip imza atmayı planlıyoruz” dedi.


Mihaj, bu sezon Portekiz liginde oynanan 34 karşılaşmanın 29'unda forma giyerek 1 asist yaptı.






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