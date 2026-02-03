Samsunspor kupada 3'te 3 yaptı: Liderliğini sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3’üncü maçında Samsunspor sahasında Bodrum FK’yi 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3’üncü hafta maçında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Sipay Bodrum FK’yi 2-0 mağlup etti.
6’ncı dakikada Moundilmadji’nin attığı pas sonrası ceza sahası içinden Tavsan’ın çektiği şutu kaleci Rüzgar kurtardı.
8’inci dakikada Holse’nin attığı pasta Ntcham’ın ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü.
12’nci dakikada sağ taraftan Mendes’in içeri çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol edip şut çeken Moundilmadji topu auta attı.
32’nci dakikada Tavsan’ın ceza sahası içinden attığı pasta şutunu çeken Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluştursa da VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
47’nci dakikada Soner’in kestiği ortaya kafa vuran Moundilmadji’nin şutunu kaleci Rüzgar kurtardı. Muoundilmadji kaleciden dönen topu filelerle buluşturdu: 1-0.
64’üncü dakikada Ege’nin pasında ceza sahası dışından Enes’in çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.
90+3’üncü dakikada Soner’in çektiği şutu kaleci Rüzgar kurtardı. Dönen topu takip eden Moundilmadji topu ağlara gönderdi: 2-0
Karşılaşma 2-0 sonuçlandı.