Samsunspor - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

16:077/02/2026, Cumartesi
İlk yarıda oynanan karşılaşmadan kare.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 21. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

42 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor.

Bordo-mavililerde, Edin Visça, Stefan Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Karadeniz ekibinde Muçi ceza sınırında yer alıyor.

Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Elayis, Holse, Assoumou, Ndiaye.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Nwakaeme, Onuachu.


SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

