Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu bildirdi

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu için hazırlamış olduğu oyuncu listesini UEFA’ya bildirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferler İrfan Can Eğribayat ile Kouadou Jaures Assoumou’nun yanı sıra, yaz transfer döneminde kadrolar bildirildikten sonra takıma katılan Cherif Ndiaye de UEFA listesinde yer aldı.